الحاج توفيق: سنواصل الجهود لتطوير علاقات الأردن وتونس التجارية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن الغرفة ستواصل جهودها مع مؤسسات القطاع الخاص التونسي، لتطوير علاقات البلدين الاقتصادية، والانتقال بمبادلاتهما التجارية لآفاق أوسع تلبي الطموحات.

اضافة اعلان



وأكد خلال لقائه وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة خالد السهيلي، الذي أنهى مهام عمله في الأردن، أن "العلاقات الأردنية التونسية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب العمل بجد للبناء على ما تحقق من نجاحات".



وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أشار الحاج توفيق، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت اهتماما من الأردن وتونس لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال تسهيل حركة انسياب السلع بين البلدين واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.



وأشاد وأعضاء المجلس بالجهود التي بذلها السفير السهيلي خلال فترة تمثيل بلاده بالأردن، لتوطيد علاقات البلدين الشقيقين لا سيما الاقتصادية منها من خلال تكثيف زيارات الوفود وإقامة الفعاليات واللقاءات المشتركة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



من جهته، بين السفير السهيلي، خصوصية ومتانة العلاقات الأردنية التونسية التي تستمد قوتها من قيادتي البلدين ورغبتهما القوية للارتقاء بها لمستوى الشراكة الفاعلة وبما يحقق مصالحهما المشتركة، لا سيما الاقتصادية منها.



ولفت السفير إلى أن السفارة حرصت على دورية عقد اللقاءات مع القطاع الخاص الأردني، منها غرفة تجارة عمان بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة من اللجان العليا المشتركة، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتبر أنموذجا يحتذى به.



وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وأمين سر مجلسها بهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة المهندس جمال بدران ومديرها العام هشام الدويك.