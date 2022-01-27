الحاج توفيق: لا ارتفاعات غير مبررة في الأسعار

الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الطلب على المواد الغذائية خلال اليومين الماضيين كان انسيابياً لوفرة البضائع، وتضاعف في بعض المراكز التجارية، بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي للمملكة.

اضافة اعلان



وأكد الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، باستثناء بعض أصناف الخضار كونها تأثرت بموجة الصقيع التي أثرت على المملكة بالأيام الأخيرة.



وأشار إلى أن قرار الحكومة بتعليق الدوام بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الأربعاء وتعطيل دوام اليوم الخميس، مثل نقطة تحول في إقبال المواطنين على الأسواق، مؤكداً عدم حدوث تهافت على الشراء.



وأوضح، أنه رغم تزامن المنخفض مع فترة صرف الرواتب، إلا أن سلة المستهلك الغذائية والتموينية كانت طبيعية وشاملة لمختلف السلع.



وأشار إلى أن معظم المحال والمراكز التجارية استمرت في عملها حتى ساعة متأخرة من يوم أمس خدمة للمواطنين، في حين بدأت المحال بفتح أبوابها اليوم منذ الساعة العاشرة صباحاً تقريباً.



وتوقع الحاج توفيق، أن تعود الحياة للقطاع التجاري بعد اعادة فتح الطرق والشوارع، دون أن يصل للمستوى المطلوب، جراء تزود المواطنين باحتياجات تكفي لعدة أيام.