السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

السبت، 04-06-2022 10:39 ص

الحاج توفيق يدعو لتنظيم لقاء أردني فلسطيني لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية

Untitled-1-130


الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى تنظيم لقاء اقتصادي أردني –فلسطيني يضم فعاليات القطاع الخاص الشهر المقبل في عمان، لبحث الملفات والقضايا التي تعيق تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين.

اضافة اعلان


وأكد الحاج توفيق خلال لقائه، بمقر الغرفة، مع رئيس وأعضاء مجلس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بمدينة الخليل، أن تجارة عمان تتعهد بمتابعة مخرجات اللقاء مع الجهات المعنية لحلها بما يحقق مصالح الجميع.


ووفقا لبيان للغرفة، اليوم السبت، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة التجهيز للقاء استثماري أردني –فلسطيني، يشارك فيه أصحاب الأعمال من داخل فلسطين ومن المقيمين خارجها، لعرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة والاستفادة من المزايا والحوافز الداعمة.


وقال إن تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأردني الفلسطيني بالمرحلة الحالية سيعزز من صمود الأهل في القدس المحتلة وعموم فلسطين، مشددا على ضرورة أن تأخذ مؤسسات القطاع الخاص زمام المبادرة لتطوير علاقات البلدين التجارية وتجاوز أية صعوبات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
629b230e4c59b75d2e6d9710

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

josep-borrell

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

34c38b25-1649419509204241800-scaled

توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

4096509

بعثة تجارية سلوفاكية تزور المملكة أواخر الشهر الحالي

thumbs_b_c_ef13a12ee3b224ca4fdab3ae219e896d

تفاؤل بأداء الأسواق الناشئة مع تراجعات الدولار الأخيرة

4 - Copy

أسعار الذهب محلياً السبت

أخبار متعلقة
6019dc0d579d1

تجارة عمان تدعو لتعزيز التجارة بين الاردن وفلسطين

1653912683071

الحاج توفيق: 34% من مستوردات الأردن مصدرها مصر

ارتفاع-أسعار

الحاج توفيق: لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار

0L5A8804

7.5 % ارتفاع في حجم الطاقة الكهربائية التي صدرها الأردن خلال 4 أشهر

3vXyU9Gn4yGUFEv66iGQDbdcjlRPH4PLRTujxSYo

ارتفاع صادرات غرفة تجارة عمان 29 %

FNxkHdxa58IliB3CPHIgxczAGKo9qUy2JJ3KH9Kg

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول