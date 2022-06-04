الحاج توفيق يدعو لتنظيم لقاء أردني فلسطيني لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى تنظيم لقاء اقتصادي أردني –فلسطيني يضم فعاليات القطاع الخاص الشهر المقبل في عمان، لبحث الملفات والقضايا التي تعيق تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين.

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وأكد الحاج توفيق خلال لقائه، بمقر الغرفة، مع رئيس وأعضاء مجلس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بمدينة الخليل، أن تجارة عمان تتعهد بمتابعة مخرجات اللقاء مع الجهات المعنية لحلها بما يحقق مصالح الجميع.



ووفقا لبيان للغرفة، اليوم السبت، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة التجهيز للقاء استثماري أردني –فلسطيني، يشارك فيه أصحاب الأعمال من داخل فلسطين ومن المقيمين خارجها، لعرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة والاستفادة من المزايا والحوافز الداعمة.



وقال إن تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأردني الفلسطيني بالمرحلة الحالية سيعزز من صمود الأهل في القدس المحتلة وعموم فلسطين، مشددا على ضرورة أن تأخذ مؤسسات القطاع الخاص زمام المبادرة لتطوير علاقات البلدين التجارية وتجاوز أية صعوبات.

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