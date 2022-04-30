الحاج توفيق: 7 آلاف طرد تصل الأردن يوماً عن طريق البيع الإلكتروني

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق اليوم السبت، إن هناك منافسة شديدة مع التجارة الإلكترونية حيث يصل إلى الأردن يوميا 7 آلاف طرد عن طريق البيع الإلكتروني.

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واضاف الحاج توفيق، ان هذا يدمّر قطاع الألبسة، مؤكدا على ان التجار يعلمون أن لديهم منافسة قوية من شركات عالمية فهم حريصون على أن يقدموا أفضل الأسعار رغم الظلم الواقع على التاجر المحلي".

وبين ان الأسواق التجارية شهدت العام الحالي "حركة نشطة" نظرا لقيود ألغتها الحكومة كانت مفروضة خلال العامين الماضيين، من إغلاقات وحظر شامل في بعض الأعياد.



وأشار إلى أن المحال التجارية شهدت إقبالا من المواطنين خلال الفترة الحالية نظرا لتزامن استلام الرواتب مع موسم عيد الفطر إضافة إلى تأجيل البنوك للأقساط لشهر نيسان، الأمر الذي انعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين. .



وبين أن تخفيض الحكومة لجمارك الألبسة والأحذية من 20و 30% إلى 5% ساهمت في استقرار الأسعار وعدم انعكاسها سلبا رغم الارتفاع العالمي في أسعار الشحن والألبسة.

وأضاف "في رمضان الحالي كان هناك إقبالا على المواد الغذائية والمطاعم، ولا يمكن القول إن الأسواق قد تعافت وعادت إلى ما كانت عليه سابقا لكن إذا تم مقارنتها مع الأعوام السابقة فإنه وبعد التواصل مع نقابة الألبسة فإن أرقام المبيعات مبشرة".

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