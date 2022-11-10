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الخميس، 10-11-2022 01:08 م

الحديد يدعو لزيادة تمثّل غرفة تجارة عمّان في مناطق شرق وجنوب عمّان

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الوكيل الإخباري - أكّد عضو كتلة العطاء، وعضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية.هشام هاني الحديد، على ضرورة أن تمثّل غرفة تجارة عمّان جميع المناطق في العاصمة، متسائلاً عن غياب تمثّيلها لدى مناطق شرق وجنوب وعمّان، كما هو الحال في غرب عمان ووسطها.

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ولفت الحديد في بيان صحفيّ إلى أنّ عدد المنشآت التجاريّة في مناطق شرق وجنوب عمّان تتجاوز 25 ألف منشأة، مشدّداً على أنّ التحدّيات أمام الجميع متساوية تقريباً، لذلك يجب أن يكون هنالك عدالة من قبل غرفة التجارة في بحث هذه التحدّيات وإيجاد حلول لها.
وقال إنّ كتلة العطاء ستسعى حين حصولها على ثقة الهيئة العامّة في الانتخابات إلى تغيير النهج القائم وإطلاق شعار "الغرفة للتجّار كلّهم"، وليس لفئة أو منطقة معيّنة، بل للجميع وضمن حقوق متساوية.


ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض الانتخابات برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

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