الحرب والعقوبات يدفعان المستثمرين الروس لتكثيف مشترياتهم في عقارات مدينة عربية

الوكيل الاخباري- اقتنص المشترون الروس الفرص في عقارات دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث صعدوا مرتبتين إلى المركز الخامس في تصنيف أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في الإمارة، وفقاً لتصنيف شركة السمسرة "بترهومز" Betterhomes.



ويأتي تنامي عمليات الشراء من المستثمرين الروس، وسط عقوبات أكثر صرامة مفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فيما كان الملياردير المالك لنادي تشيلسي، رومان أبراموفيتش من بين الذين اكتشفوا السوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وقالت شركة "بترهومز" ومقرها دبي إن مشتريات الروس قفزت 67% على أساس سنوي، وامتنعت عن الكشف عن إجمالي المعاملات.

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