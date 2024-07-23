الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة

ورشة عمل لتحسين "الخدمات الإضافية" للمنتفعين من المعونة الوطنية

حماس: ننعى شهداء مخيم طولكرم

اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة للعلاج

دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

807 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

بأول ظهور تلفزيوني.. ترامب يروي تفاصيل "مكالمة بايدن"

واقعة أليمة في استراليا.. وفاة أب حاول انقاذ بناته التوأم

الحكومة : إنخفاض أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الثلاثاء، 23-07-2024 11:52 ص

الحكومة : إنخفاض أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

بنزين محروقات وقود1


الوكيل الاخباري - انخفض سعر البنزين اوكتان 90 عالميا بنسبة 0.1%، في الأسبوع الثالث من شهر تموز 2024 مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته، أي قبل إصدار تسعيرة الشهر المقبل محليا باسبوع.

ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استقر معدل سعر بنزين 95 مقارنة بالأسبوع الثاني من تموز.

وانخفضت أسعار الديزل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسبة 1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الكاز 1% أيضا.

واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي، والبالغ 569 دولارا للبرميل.

وتصدر التسعيرة الشهرية للمحروقات محليا في نهاية كل شهر معتمدة على متوسط الأسعار العالمية خلال الاسابيع الأربعة السابقة، والتي تعلنها الحكومة اسبوعيا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في العام المالي الجديد

صائغ-في-أحد-محال-المجوهرات-والذهب-يعرض-أساور-لزبائنه-تصوير_-امجد-الطويل

​تعرف على أسعار الذهب في الأردن

7202422115135847941280

إدراج إصدارين من سندات الخزينة لعام 2024 بقيمة 250 مليون دينار

111

النفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب

الذهب-يرتفع-مع-زيادة-التوقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأميركية

قفزة على أسعار الذهب عالميا

1714668236476-1

الأسهم الأوروبية ترتفع وتعوّض خسائر الأسبوع الماضي

أخبار متعلقة
111

النفط يستقر متأثرا بفائض متوقع وسط ضعف الطلب

111

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفاع-أسعار-النفط-العالمي-أرشيفية-780x470-1

ارتفاع اسعار النفط عالميا

5908548100224-06-28aa1573e0b6d66785977786f55211594c2717b0d5

ارتفاع أسعار النفط بفضل تراجع المخزونات الأميركية

111

تراجع أسعار النفط عالمياً

الأسهم-الأمريكية-600x330-1

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية