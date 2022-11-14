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الإثنين، 14-11-2022 04:41 م

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه، والكاز، فيما انخفض سعر الديزل في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.

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وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها، إنه بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 817.5 دولار للطن، مقارنة مع 804.6 دولار في الأسبوع الأول منه، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 %.


وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الأول 874.9 دولار، مقابل 852.7 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %.


وارتفع سعر الكاز من 1023.5 إلى 1060.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 %، وانخفض سعر الديزل من 1009.8 إلى 1001.6 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.8 %.
وارتفع سعر زيت الوقود من 391.6 إلى 405.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5 %، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 610 دولارات للطن، مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضي، والذي بلغ 567.5 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 7.5 %.


وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 97.3 دولار للبرميل، مقارنة مع 96.6 دولار للبرميل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 %.

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