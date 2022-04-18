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الإثنين، 18-04-2022 02:16 م

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية سجلت في الأسواق العالمية نسباً متفاوتة خلال الأسبوع الثاني من نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

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وأوضحت الوزارة انه سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1020.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 1019.2 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1049.7 دولار للطن مقابل 1053.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%، وارتفع سعر الديزل من 1032.1 دولار للطن الى 1053.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، وانخفض سعر الكاز من 1105.1 دولار للطن الى 1099.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، وانخفض سعر زيت الوقود من 655.5 دولار للطن الى 650.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%.


وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في نيسان/أبريل إلى 955 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في آذار/مارس الماضي والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5% .


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 104.3 دولار للبرميل مقابل 104.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.



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