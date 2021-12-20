الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 01:04 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" إنه سجل سعر البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 733 دولارا  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 719.2 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 758.3دولار للطن مقابل 743.8 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%، وارتفع سعر الديزل من 637.4 دولار للطن الى 644 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%، كما ارتفع سعر الكاز من 663.2 دولار  للطن الى 672.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 403.4 دولار للطن الى 413.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%.

من جهة أخرى انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين ثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9.2% .

في حين سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 73.7 دولار للبرميل مقابل 74.7 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

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