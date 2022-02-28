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الإثنين، 28-02-2022 02:16 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الرابع من شهر شباط الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث، وفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، والصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبحسب النشرة، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 942 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 920.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 971.6 دولار للطن مقابل 946.8 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6%.


وارتفع سعر الديزل من 819.8 دولار للطن إلى 839.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%، وارتفع سعر الكاز من 848 للطن إلى 865.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 514.4 دولار للطن إلى 528.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%.


في المقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط/ فبراير إلى 775 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8%.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعراً بلغ 101.2 دولار للبرميل مقابل 98.6 دولار المسجل في الأسبوع الثالث.

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