الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة، إن البنزين أوكتان 90 سجل سعراً بلغ 1267.2دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار والذي بلغ 1193.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.1%.
وأشارت الوزارة في نشرتها الاسبوعية، اليوم الإثنين، إلى أن البنزين أوكتان 95 سجل سعراً بلغ 1321.1 دولار للطن مقابل 1249.7 دولار المسجل في شهر أيار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7% كما ارتفع سعر الديزل من 1098.9 دولار للطن إلى 1282 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 16.7%.
وأكدت ان الكاز سجل ارتفاعا من 1192 دولار للطن إلى 1345.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، وانخفض سعر زيت الوقود من 625.5دولار للطن الى 597.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4.5%.
بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 750 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 857.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.5% .
وسجل سعر خام برنت في الثلث الأول من الشهر الحالي سعراً بلغ 126.4 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر أيار الماضي.
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