الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - قالت الحكومة إن أسعار بعض المشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الرابع من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثالث.



حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر392 دولار للطن مقابل 1ر387 دولار في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر404 دولار للطن الى 5ر408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%. من جانب أخر انخفض سعر الديزل من 4ر324 دولار للطن الى 323 دولار وبنسبة انخفاض 4ر0%، فيما ارتفع سعر الكاز من 1ر304 دولار للطن الى 3ر310 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.

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أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الرابع من الشهر حيث انخفض من 6ر243 دولار للطن الى 1ر242 دولار وبنسبة انخفاض 6ر0%.



من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .



وكان سعر خام برنت في الأسبوع الرابع قد استقر عند سعره المسجل في الاسبوع الثالث من هذا الشهر حيث بلغ 9ر40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثالث والذي بلغ 7ر40 دولار.



