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الإثنين، 12-10-2020 01:42 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا ، عدا زيت الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي. 

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ  4ر392 دولار للطن مقابل 8ر388 دولار في  الشهري الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر0% وارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر404 دولار للطن الى 1ر408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%. من جانب  أخر ارتفع سعر الديزل من 328 دولار للطن الى 9ر336 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 6ر306 دولار للطن الى 7ر330 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر7%.

أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر حيث انخفض من 247دولار للطن الى 6ر241 دولار وبنسبة انخفاض بلغت  2ر2%.


من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول الى 8ر378 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار ، وبنسبة ارتفاع 3ر19%.


وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الأول من الشهر الى 3ر40 دولار للبرميل مقابل 8ر40 دولار لشهر أيلول الماضي.


 




 

 


 

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