الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا ، عدا زيت الوقود خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أيلول الماضي.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 4ر392 دولار للطن مقابل 8ر388 دولار في الشهري الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر0% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر404 دولار للطن الى 1ر408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%. من جانب أخر ارتفع سعر الديزل من 328 دولار للطن الى 9ر336 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 6ر306 دولار للطن الى 7ر330 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر7%.



أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر حيث انخفض من 247دولار للطن الى 6ر241 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2ر2%.



من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول الى 8ر378 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار ، وبنسبة ارتفاع 3ر19%.



وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الأول من الشهر الى 3ر40 دولار للبرميل مقابل 8ر40 دولار لشهر أيلول الماضي.



