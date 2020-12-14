الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب




الإثنين، 14-12-2020 10:43 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

4202027163150843067476


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية واصلت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 5ر434 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي والذي بلغ 2ر422 وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر433 دولار للطن إلى 7ر444 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5ر2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 6ر393 دولار للطن الى 4ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر402 دولار للطن الى 9ر413 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر2%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي الى 7ر288 دولار للطن مقابل 9ر290 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر0%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.

كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي سعرا بلغ 4ر49 دولار للبرميل مقابل 48 دولار المسجل في الاسبوع الاول من الشهر الحالي.
اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
oil-tanker-740x520

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع

ذهب

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

British-Pound-Sterling

ارتفاع الجنيه الإسترليني وسط تفاؤل بإمكانية نجاح مفاوضات بريكست

EkTe9jiWsAIFg10

إشادة بقرارات الحكومة الأخيرة الداعمة للاقتصاد الوطني

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

خطة حكومية شاملة لتطوير المنتج السياحي

oman_0 (1)

سلطنة عمان تبدأ تطبيق قرار حظر مزاولة بعض النشاطات على الاستثمار الأجنبي

أخبار متعلقة
3202014104826341432532

وزيرة الطاقة تبشر الأردنيين بشأن حقل الريشة

137866-467052927

النفط يتماسك قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

8880322_1584014997

اسعار النفط تراوح قرب أعلى مستوى في 8 شهور

1017409118_99_161_2566_1496_1000x541_80_0_0_beb77da20e3bc7e76839a444e313d3c1

ارتفاع أسعار النفط 1% بعد انخفاض مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا

محروقات

توقع برفع أسعار السولار والكاز

4d9ab01af253689cd2f1a1b8e39e3971

النفط يرتفع أكثر من 1%