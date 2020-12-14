الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية واصلت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 5ر434 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي والذي بلغ 2ر422 وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر433 دولار للطن إلى 7ر444 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5ر2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 6ر393 دولار للطن الى 4ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر402 دولار للطن الى 9ر413 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر2%.من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي الى 7ر288 دولار للطن مقابل 9ر290 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر0%.بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي سعرا بلغ 4ر49 دولار للبرميل مقابل 48 دولار المسجل في الاسبوع الاول من الشهر الحالي.