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الإثنين، 11-10-2021 09:42 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظاً في الأسبوع الاول من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيلول الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 759.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول والذي بلغ 693.6 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 782.3 دولار للطن مقابل 714.3 دولار المسجل في شهر أيلول وبنسبة ارتفاع بلغت 9.5%، كما ارتفع سعر الديزل من 605.7 دولار للطن الى 682.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 634.8 دولار  للطن الى 716.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، وارتفع سعر زيت الوقود من 444.4 دولار للطن الى 485.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.

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بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول إلى 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 74.4 دولار المسجل في شهر أيلول الماضي.

 

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