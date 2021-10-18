الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

اضافة اعلان

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 809.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 759.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 833.8 دولار للطن مقابل 782.3 دولار المسجل الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 682.7 دولار للطن الى 714.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 716.5 دولار للطن الى 747.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وارتفع سعر زيت الوقود من 485.2 دولار للطن الى 503.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.





في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول عند 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8% .



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.9 دولار للبرميل مقابل 81.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي.