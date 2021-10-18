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الإثنين، 18-10-2021 09:37 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

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حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 809.5 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 759.1 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 833.8 دولار للطن مقابل 782.3 دولار المسجل الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 682.7 دولار للطن الى 714.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 716.5 دولار  للطن الى 747.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وارتفع سعر زيت الوقود من 485.2 دولار للطن الى 503.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.

في المقابل استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول عند 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.9 دولار للبرميل مقابل 81.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي.

 

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