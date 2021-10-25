الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الإثنين، 25-10-2021 10:26 ص

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

بنزين-أرشيفية


الوكيل الاخباري– ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالميـة في الأسبوع الثالث من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 834 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 809,5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سـعراً بلغ 869.6 دولار للطـن مـقـابـل 833.8 دولار المسجل الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%.

وارتفع سعر الديزل مـن 714,9 دولار للطن إلی 722.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%، كمـا ارتفع سعر الكـاز مـن 747.4 دولار للطن إلى 755.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.

أمـا سـعـر زيـت الـوقـود فـقـد انخفـض مـن 503.4 دولار للطن إلى 480 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4.6%.

من ناحية أخرى استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول عـنـد 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي بلغ 664,7 دولار وبنسبة ارتفـاع بلغـت 19.8%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سـعـرا بلـغ 84.7 دولار للبرميـل مـقـابـل 83.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cityscape-amman-jordan-68a1a85e221f

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

1020211895514749562221

أسعار الذهب الاثنين 25/ 10/ 2021

_129624__8575100

ارتفاع الصادرات الوطنية 15.9% وارتفاع المستوردات 21.3%

النفط-6-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1020212215390775491471

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

download (20)

الحكومة السورية ترفع أسعار الديزل للمنشآت بنسبة 161%

أخبار متعلقة
download (20)

الحكومة السورية ترفع أسعار الديزل للمنشآت بنسبة 161%

1020211194615700331232

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

AWN_7bb5aimage_story

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

615a2d554236045c5d54f471

ليبيا.. الإعلان عن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط