الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الاخباري– ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالميـة في الأسبوع الثالث من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 834 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 809,5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سـعراً بلغ 869.6 دولار للطـن مـقـابـل 833.8 دولار المسجل الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%.



وارتفع سعر الديزل مـن 714,9 دولار للطن إلی 722.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%، كمـا ارتفع سعر الكـاز مـن 747.4 دولار للطن إلى 755.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.



أمـا سـعـر زيـت الـوقـود فـقـد انخفـض مـن 503.4 دولار للطن إلى 480 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4.6%.



من ناحية أخرى استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول عـنـد 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي بلغ 664,7 دولار وبنسبة ارتفـاع بلغـت 19.8%.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سـعـرا بلـغ 84.7 دولار للبرميـل مـقـابـل 83.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي.

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