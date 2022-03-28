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الإثنين، 28-03-2022 12:04 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية عالمياً سجلت ارتفاعا في الأسبوع الرابع من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث.

وبينت أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 1097.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثالث والذي بلغ 1028.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1135.1 دولار للطن مقابل 1068.2 دولار المسجل في الاسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 6.3%. 

كما ارتفع سعر الديزل من 940.8 دولار للطن الى 1120.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.2%، وارتفع سعر الكاز من 997.9 دولار  للطن الى 1196 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.9%. 

وارتفع سعر زيت الوقود من 588.4 دولار للطن الى 646.7 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 9.9%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعراً بلغ 123.2 دولار للبرميل مقابل  110.6 دولار المسجل في الأسبوع الثالث.

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