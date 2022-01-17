الحكومة : ارتفاع اسعار المحروقات عالميا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية ، إن الأسعار شهدت ارتفاعا في الأسبوع الثاني من شهر كانون ثاني 2022.

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وبينت الوزارة انه ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر من شهر كانون ثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الاول .



وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 798.7 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 776.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 818 دولار للطن مقابل 798.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، وارتفع سعر الديزل من 692.6 دولار للطن الى 725.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 720.3دولار للطن الى 769.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 438.5 دولار للطن الى 456.1 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4%.



بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون ثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 85.3 دولار للبرميل مقابل 81.2 دولار المسجل في الاسبوع الاول. معدل أول أسبوعين.



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