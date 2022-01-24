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الإثنين، 24-01-2022 02:24 م

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

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وبينت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، اليوم الاثنين، أنه سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 830 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%.


وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 849.4 دولارا للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.


وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولارا للطن إلى 759.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولارا للطن إلى 802.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولارا للطن إلى 483.4 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.


وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني/ يناير إلى 717.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 761.3 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 89.5 دولارا للبرميل مقابل 85.3 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني. 

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