الحكومة: استقرار أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - أظهرت أسعار المشتقات النفطية العالمية استقراراً نسبياً خلال الأسبوع الرابع من شهر كانون أول الحالي مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

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وسجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 452.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 453.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 463.8 دولار للطن إلى 4646.5 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.2%، في حين انخفض سعر الديزل انخفاضاً طفيفاً من 422.2 دولار للطن الى 417.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1%، وانخفض سعر الكاز من 434.7 دولار للطن الى 413.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%.



من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الرابع من شهر كانون الأول الحالي الى 299.6 دولار للطن مقابل 304.8 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.7%.



في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 457.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 435.5 دولار.



كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من شهر كانون الأول الحالي سعراً بلغ 50.5 دولار للبرميل مقابل 50.8 دولار المسجل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.



