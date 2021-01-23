الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأوروبي

الوكيل الاخباري - صرح وزير الاقتصاد في ألمانيا لوكالة رويترز الإخبارية بأن الوزارة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي بالنسبة لمنطقة الاتحاد الأوروبي نمو بنسبة 3% خلال العام الجاري.

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وقد ذكر بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أن هذا التوقع يختلف بشكل كبير عن التوقعات السابقة والتي كانت بأن يسجل الاقتصاد الأوروبي نمو خلال العام بنسبة 4.4% وذلك بسبب قيود الإغلاق التي تم فرضها من جديد والتي تسببت في تضرر الكثير من الأنشطة الاقتصادية.



وكانت المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد الأوروبي قد سجلت قراءات تدل على سير الاقتصاد نحو التعافي غير أن ارتداد الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال الربع الرابع من 2020 عادت لتمارس ضغوط قوية على أداء الاقتصاد مما ثبط من آمال التعافي.



وكانت الحكومات الأوروبية قد عادت لفرض إجراءات تشديدية من جديدة ابتداء من نوفمبر الماضي والتي تستمر حتى فبراير وذلك من أجل تحجيم انتشار فيروس كورونا وهو ما يشكل ضغوط قوية على أنشطة كثيرة مثل متاجر التجزئة والسياحة.

المصدر : investing.com



