الحكومة البريطانية تستعد لخصخصة قطاع الكهرباء

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام بريطانية، بأن الحكومة البريطانية، تستعد لتجريد "الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء" من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، لصالح هيئة مستقلة جديدة.

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وقالت المصادر، إن "الحكومة البريطانية تعمل على خطط لتجريد الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء (National Grid) من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الكهرباء في بريطانيا لصالح هيئة مستقلة جديدة".



وأضافت أن "وزارة الطاقة تخطط للإعلان عن مناقصة لإطلاق "نظام تشغيل مستقبلي" قادر على إدارة قطاع الكهرباء.

المصدر: روسيا اليوم