الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

الصناعة والتجارة : حركة تسوق نشطة في معان

الوزير الأسبق هاشم الدباس في ذمة الله

سبعيني تقدم لامتحان الثانوية العامة في الكرك

بالصور.. كسوة العيد للكعبة المشرفة

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات صباح اليوم

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

وفيات الاثنين 19/7/2021

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

الإثنين، 19-07-2021 10:01 ص

الحكومة البريطانية تستعد لخصخصة قطاع الكهرباء

3412807_1626672909


الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام بريطانية، بأن الحكومة البريطانية، تستعد لتجريد "الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء" من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، لصالح هيئة مستقلة جديدة.

اضافة اعلان


وقالت المصادر، إن "الحكومة البريطانية تعمل على خطط لتجريد الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء (National Grid) من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الكهرباء في بريطانيا لصالح هيئة مستقلة جديدة".


وأضافت أن "وزارة الطاقة تخطط للإعلان عن مناقصة لإطلاق "نظام تشغيل مستقبلي" قادر على إدارة قطاع الكهرباء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60f5301c4236043f2651cbe4

ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والمراوح في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات

Doc-T-622404-637031050744359878

مصر تتراجع في الترتيب العالمي باحتياطيات الذهب

60f4fe104c59b7211f7c4bd5

بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل التجاري مع الاقتصادات النامية

من

أسعار الذهب الاثنين 19/7/2021

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

النفط يتراجع أكثر من 1%

143-125209-iraq-exception-opec-agreement-oil-production_700x400

الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق الجديد ضمن أوبك+ وتشكر السعودية

أخبار متعلقة
60f4fe104c59b7211f7c4bd5

بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل التجاري مع الاقتصادات النامية

AAM5tx1

وكالة الطاقة الدولية: مأزق أوبك+ يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

غاز

كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

158-052033-electricity-crisis-iraq-who-behind-3

العراق: إنفاق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء

1200x675_cmsv2_5e6bb98d-7b06-5597-af00-3dbe9a0a379e-3626018

89 مليون يورو من ألمانيا للأردن

604f1444e3cda

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي