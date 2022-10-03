الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء

الوكيل الإخباري - عادت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.



وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ، في تغريدة، أنه "لن يمضي قُدماً" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 %، مضيفاً أنها باتت مصدراً "لتشتيت الانتباه".

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ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامّها قبل أقل من شهر.



وجاء في التغريدة: "واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سبباً لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن أننا لن نمضي قدماً بإلغاء الضريبة".

وأضاف: "فهمنا وسمعنا". وجاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير مموَّلة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر (أيلول).



كان كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167 ألفاً و400 دولار).



وتسببت الميزانية "المصغرة" بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات، وسط مخاوف من زيادة الاقتراض. وتضمنت الميزانية تجميداً مكلفاً لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية؛ سعياً للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدِّرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا.

الشرق الأوسط