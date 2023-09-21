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الخميس، 21-09-2023 04:26 م

الحكومة الروسية تفرض قيودا على تصدير البنزين والديزل

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، اليوم الخميس، بأن الحكومة فرضت قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق.

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وجاء في بيان المكتب: "تم اتخاذ القرار بتثبيت أسعار الوقود في السوق المحلية ستساعد القيود المؤقتة على إشباع السوق بالوقود، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

 

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.

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