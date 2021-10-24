الحكومة السورية ترفع أسعار الديزل للمنشآت بنسبة 161%

الوكيل الإخباري- اتخذت حكومة النظام السوري قرارًا بتنفيذ زيادة حادة في أسعار الديزل المخصص للمنشآت الصناعية بنسبة 161% اعتبارًا من فجر اليوم الأحد.

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وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان: إنّ سعر بيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري (الديزل)، أصبح 1700 ليرة سورية (50 سنتًا).



وجاء الارتفاع الجديد بعدما كان سعر الديزل في الأسواق المحلية 650 ليرة سورية (18.8 سنتًا).



ويرتقب أن يتبع القرار زيادات على أسعار السلع النهائية للمستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.



وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، تراجعًا في وفرة مشتقات الوقود، بالتزامن مع صعوبات وقيود دولية في توريد الكميات المطلوبة.



وعانت البلاد خلال العامين الماضيين من نقص البنزين والوقود على مدى شهور، مما أجبر النظام على تقنين الإمدادات التي يوزعها في المناطق الخاضعة لسيطرته وتطبيق زيادات حادة في الأسعار.



ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.



ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من 50%، وسط أزمة محروقات حادة.

المصدر:العربي

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