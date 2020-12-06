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الأحد، 06-12-2020 02:52 م

الحكومة السورية تستثني الفقراء من دفع 100 دولار على الحدود

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الوكيل الاخباري - أكد مصدر سوري في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أنه يتم إعفاء السوريين العائدين والداخلين إلى البلاد من شرط تصريف 100 دولار إذا تبين أن حالتهم المادية سيئة.

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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر تأكيده أن هناك ارتفاعا في أعداد العائدين معتبرا أن ذلك جاء بعد أن استضافت دمشق مؤتمراً دولياً لعودة اللاجئين الشهر الماضي وشارك فيه عدد من الدول.

 

ولفت المصدر إلى أنه يتم إعفاء السوريين القادمين من الخارج من تصريف 100 دولار إلى الليرة على الحدود في حال تم التأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ، وبين أنه يتم عرض حالتهم على وزير الداخلية لإعفائهم وتم إعفاء العديد منهم.

وبخصوص الأشخاص اللذين هاجروا بطريقة غير شرعية، كشف المصدر أنه لا يترتب عليه أي إجراء بل يتم إجراء تسوية له في أي مركز على الحدود وهو إجراء عادي ومن ثم يدخل إلى البلاد.


وأفاد المصدر أنه لا توجد إجراءات جديدة فيما يتعلق بفيروس كورونا، وبين أنه يسمح بالخروج فقط لمن لديه إقامة في دولة أخرى والمسافر عبر مطار بيروت ومن كانت زوجته لبنانية كما أنه يسمح بالمغادرة لمن كان لديه مراجعة لإحدى السفارات الأجنبية في بيروت وكذلك الحال لمن يريد القدوم إلى سوريا من اللبنانيين والأجانب.



المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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