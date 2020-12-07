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الإثنين، 07-12-2020 09:59 ص

الحكومة العراقية تحدد موعد مناقشة موازنة 2021

Mustafa_al-Kadhimi


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، موعد مناقشة موازنة العام الجديد 2021.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الكاظمي، قوله أن حكومته ستناقش مشروع قانون موازنة 2021، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، فيما أشار إلى أن من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين.

في سياق متصل، كشف مصدر أمني في كردستان العراق، أمس الأحد، أن محتجين في قضاء بيره مكرون بمحافظة السليمانية، أحرقوا مقرات الأحزاب داخل القضاء.

ونقل موقع "بغداد اليوم"، عن المصدر أن التظاهرات انطلقت اعتراضا على تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة.


وأوضح المصدر الأمني أن القضاء يشهد الآن صدامات بين قوات الأمن والمحتجين الغاضبين، وأشار إلى أن طريق بغداد السليمانية لايزال مغلقا بالبراميل والإطارات المشتعلة، منذ يوم الخميس الماضي.


وفي وقت سابق، دعا النائب سيروان بابان عضو برلمان كردستان عن كتلة "الجيل الجديد"، مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للتدخل لوقف "الإجراءات البوليسية والقمعية في كردستان".


وقال إن تقارير المنظمات الحقوقية ينبغي أن تتضمن ممارسات الأجهزة الأمنية والحزبية ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، متهما قوات الأمن باستخدام العنف والقوة المفرطة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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