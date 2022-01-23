الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 04:54 م

الحكومة المصرية توضح حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة

8a6ce35b-0a7d-40a2-bc23-2bbd4523cbce_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة". خلال الشهر الجاري.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام، طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

اضافة اعلان

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image60f2c654b8873

الصناعة والتجارة تسجل 207 مخالفة منذ مطلع العام

12202128114241310501827

استطلاع: ثلث الشعب الأردني يرى أن دخله منخفض جدا

download

غولدمان ساكس يتوقع رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في 2022

2212948a-ac1d-4381-9993-188f77bf8205_16x9_1200x676

سومو العراقية: تجمد أنابيب الغاز في أوروبا سيرفع سعر النفط أكثر من المتوقع

Doc-P-910313-637785262916012190

سيئول تدفع ديون طهران لحساب الأمم المتحدة

f6352e57-375c-4567-a22b-ce6603d09760_16x9_600x338

سوق الأسهم السعودية تعمق خسائرها.. والمؤشر يهبط 1.4%

أخبار متعلقة
Doc-P-910275-637785188458444897

من أكبر المنتجين في العالم... كم يبلغ إنتاج مصر من التمور سنويا؟

61ebf2e64c59b73cd536e10d

زيادة الإيرادات 13.7% .. الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي

3e770511-32cc-42dc-b08e-8f7f665c9fe4_16x9_1200x676

زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب 1.4% في نهاية 2021

61ebbac24c59b74bb13fa9b9

ارتفاع حجم التجارة بين إيران وأوروبا رغم استمرار العقوبات

61e95f9e42360447077db3ab

مصر توقع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط

الجنيه-الاسترليني-3

ارتفاع الاسترليني واليورو أمام الدولار