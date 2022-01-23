الحكومة المصرية توضح حقيقة وقف برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة

الوكيل الإخباري - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة". خلال الشهر الجاري.



وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت الوزارة على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام، طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

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المصدر: العربية