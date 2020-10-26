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الإثنين، 26-10-2020 09:43 ص

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

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الوكيل الإخباري - انخفضت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية الأساسية انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين أول الحالي  مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الاسبوعية لوزارة الطاقة.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  2ر382 دولار للطن مقابل 3ر383 دولار في  الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3ر0% وانخفض سعر البنزين أوكتان  95 من 4ر395 دولار للطن الى 3ر390 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3ر1%. وانخفض سعر الديزل من 338 دولار للطن الى  7ر331 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر1%، فيما انخفض سعر الكاز من 1ر333 دولار للطن الى 331 دولار وبنسبة انخفاض 6ر0%.

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في المقابل سجل سعر زيت الوقود ارتفاعا في الأسبوع الثالث من الشهر حيث ارتفع من 1ر256 للطن الى 4ر263 دولار وبنسبة ارتفاع 8ر2%.


من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول عند 8ر378  دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار .


وكان سعر خام برنت قد استقر حول معدل سعره للأسبوع الثاني  مسجلا معدل سعر 2ر40 دولار مقابل 1ر40 دولار في الاسبوع الثاني.


 




 

 


 

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