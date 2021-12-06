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الإثنين، 06-12-2021 10:59 ص

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية سجلت انخفاضاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر تشرين الثاني الماضي.

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وقالت الوزارة في نشرتها الاسبوعي، انه سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 676 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الثاني والذي بلغ 787.7 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 14.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 700.1 دولار للطن مقابل 815.2 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 14.1%، وانخفض سعر الديزل من 683.7 دولار للطن الى 605.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 11.4%، كما انخفض سعر الكاز من 713.8 دولار  للطن الى 633.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 11.3%، بينما انخفض سعر زيت الوقود من 445.6 دولار للطن الى 387 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13.2%.


كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9.2% .


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.5 دولار للبرميل مقابل 81.9 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي.

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