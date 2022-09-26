الإثنين 26-09-2022
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الإثنين، 26-09-2022 03:59 م

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بحسب بيانات أعلنتها اليوم الاثنين، وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 772.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول، والذي بلغ 826 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 6.5 بالمئة.


كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 808 دولارات للطن مقابل 866.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة انخفاض بلغت 6.7 بالمئة.


وانخفض سعر الديزل من 956.3 دولار للطن إلى 936.7 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمائة، وانخفض سعر الكاز من 1006.9 دولار للطن إلى 973.6 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 3.3 بالمئة.


كما انخفض سعر زيت الوقود من 385.6 دولار للطن إلى 375.2 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 2.7 بالمائة.


وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيلول الحالي إلى 635 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي، والذي بلغ 662.5 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 4.2 بالمئة.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من أيلول الحالي سعرا بلغ 88 دولارا للبرميل مقابل 91.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي.




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