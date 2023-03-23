الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات من 5.4% - 7% عالمياً

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية، انخفضت خلال الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي بنسب تراوحت من5.4 % - 7% .وبينت الوزارة أنه قد انخفض سعر ( بنزين اوكتان 90 ) بنسبة بلغت 5.4%، كما انخفض سعر ( بنزين اوكتان 95) بنسبة 5.1%.وأشارت الأرقام إلى انخفاض سعر السولار بنسبة 5.7%، كما انخفض الكاز بنسبة 6.2% ، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال 7%.وأضافت النشرة أنه قد انخفض معدل متوسط خام برنت ليصل سعر البرميل خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 72.5 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 11.1%.