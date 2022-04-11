الحكومة: انخفاض أسعار مشتقات نفطية عالمياً

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سجلت أسعار مشتقات نفطية في الأسواق العالمية انخفاضا بنسب متفاوتة في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر آذار الماضي.حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1019.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار والذي بلغ 1084 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1053.5 دولار للطن مقابل 1121.4 دولار المسجل في شهر آذار وبنسبة انخفاض بلغت 6.1%، وانخفض سعر الديزل من 1054.6 دولار للطن الى 1032.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.1%، وانخفض سعر الكاز من 1105.6 دولار للطن الى 1105.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.04%، وارتفع سعر زيت الوقود من 628.9 دولار للطن الى 655.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان /أبريل إلى 955 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار/مارس الماضي والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5% .وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعراً بلغ 104.5 دولار للبرميل مقابل 119.2 دولار المسجل في شهر آذار /مارس الماضي.