الإثنين 19-10-2020
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الإثنين، 19-10-2020 11:41 ص

الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع الديزل عالميا

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار البنزين عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  3ر383 دولار للطن مقابل 4ر392 دولار في  الاسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3ر2% وانخفض سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر408 دولار للطن الى 4ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر3%. من جانب  أخر ارتفع سعر الديزل من 9ر336 دولار للطن الى  338 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت  3ر0%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر330 دولار للطن الى 1ر333 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر0%.

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وسجل سعر زيت الوقود ارتفاعا في الأسبوع الثاني من الشهر حيث ارتفع  من 6ر241 للطن الى 1ر256 دولار وبنسبة ارتفاع  6%.


من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول عند 8ر378  دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار .


وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الى 1ر41 دولار للبرميل مقابل 9ر40 دولار للأسبوع الأول.


 




 

 


 

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