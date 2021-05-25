الحكومة تبحث رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

الوكيل الإخباري - توقع الباحث الاقتصادي المختص في الشؤون النفطية عامر الشوبكي، بناءً على دراسة الأسعار العالمية ، بأن توصي لجنة تسعير المشتقات النفطية ، برفع سعر السولار و البنزين بنسب تتراوح بين 3.5% الى 5% وبواقع من 3 الى 3.5 قرش على كل لتر من البنزين اوكتان 90 و اوكتان 95، ورفع سعر لتر السولار بواقع 2.5 قرش، و رفع سعر مادة الكاز من 460 فلس الى 580 فلس لكل لتر ليتساوى مع سعر السولار .

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وأضاف الشوبكي في بيان وصل " الوكيل الإخباري " ، اليوم الثلاثاء، أن معدل سعر نفط برنت العالمي لشهر أيار/مايو الحالي قد بلغ 68.7 دولارا للبرميل وبارتفاع وصل إلى 7% عن معدل شهر نيسان/أبريل الماضي، وبارتفاع قدره 10% عن معدل آخر شهر تم على أساسه تعديل الأسعار وهو شهر شباط/فبراير الماضي .



وكانت قد قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية في بداية شهر أيار الحالي ونيسان الماضي على عكس توصية لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع الأسعار.



و تعتزم اللجنة دراسة أسعار المشتقات العالمية كالمعتاد نهاية شهر أيار الحالي وتقديمها للحكومة لاتخاذ القرار .