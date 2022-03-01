الحكومة تبدأ التفاوض حول اسعار الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية لقاءات مع الشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة للتفاوض مجددا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريعها لشركة الكهرباء الوطنية أو شركات توزيع الكهرباء والواردة في اتفاقيات شراء الطاقة المختلفة.

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي إن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق مبدأ العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى؛ وذلك لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.



وأشاد الوزير الخرابشة بجميع الشركات في القطاع الخاص التي ساهمت بالتعاون مع الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية ومؤسسات القطاع المختلفة على تحقيق النجاحات الكبيرة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.



وقال إن الأردن وصل مع نهاية عام 2021 إلى تغطية 26 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة.