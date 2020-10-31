الحكومة تخفض اسعار البنزين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم السبت عن انخفاض طفيف على اسعار البنزين اوكتان( 90 و95) مقداره 5 فلسات، فيما استقر سعر كل من مادتي الديزل والكاز، عند سعريهما في شهر تشرين الاول الحالي.جاء ذلك في الاجتماع الشهري للجنة التسعير الذي عقد اليوم برئاسة رئيس اللجنة/أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، لتحديد اسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 تشرين الثاني القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين اول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ايلول الماضي.وانعكست الاسعار العالمية على اسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فانخفض سعر بيع البنزين اوكتان 90 خلال شهر تشرين الثاني بمقدار 5 فلسات ليصبح 665 فلس/لتر بدلا من 670 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 880 فلس/لتر بدلا من 885 فلس/لتر، فيما استقر سعر الديزل والكاز عند سعريهما لشهر تشرين اول والبالغ 460 فلس/لتر.وكان معدل سعر خام برنت قد انخفض من 40.8 دولار للبرميل لشهر ايلول الماضي الى 40.2 دولار للبرميل في شهر تشرين اول الحالي.وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اسبوعيا عن اسعار المشتقات النفطية عالميا، وذلك اعتمادا على الاسعار العالمية المعلنة، مما يعطي مؤشرا على دقة التسعير وشفافيته.