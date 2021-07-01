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الخميس، 01-07-2021 12:49 م

الحكومة تدفع أكثر من نصف مليار دينار لفاتورة التقاعد في الثلث الأول من 2021

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الوكيل الإخباري - وصلت فاتورة التقاعد (وريث ومتقاعد) في الثلث الأول من العام الحالي، إلى 533.4 مليون دينار، بحسب بيانات صدرت عن وزارة المالية اطلعت عليها "المملكة".اضافة اعلان


وتشمل فاتورة التقاعد، المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، حيث صرفت بقيمة 68.7 مليون دينار للمتقاعدين الورثة و 464.6 مليون دينار للمتقاعدين الأصلاء.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الورثة والأصلاء، 376.446 ألف متقاعد، بحيث بلغ عدد المتقاعدين الأصلاء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 256.019 ألف متقاعد، أما الورثة وصل إلى 120.427 ألف وريث.

واستحوذت النفقات التقاعدية للمتقاعدين الأصلاء ما نسبته 87% من إجمالي النفقات والمتبقية 13% للمتقاعدين الورثة. 

ووصل إجمالي نفقات التقاعد إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي إلى 5.1%، وأيضا إجمالي النفقات التقاعد إلى النفقات الجارية في عام 2020، إلى 19% أما إجمالي نفقات التقاعد إلى إجمالي الإنفاق فوصل مع نهاية العام الماضي إلى قرابة 17%.

 




 

 


 

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