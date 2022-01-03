الحكومة ترصد 1.5 مليون دينار لمشروع الحصاد المائي خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة مبلغ مليون و500 الف دينار لمشروع الحصاد المائي في الأردن على مخصصات وزارة الزراعة للعام الحالي.

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ووفقا للأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تم رصد مبلغ 800 ألف دينار أردني لتمويل الاستثمار في المجترات الصغيرة "الحيوانات من الثديات" وانتشال الأسر الريفية من الفقر في المملكة.



وتم تخصيص مليون و89 ألف دينار لمشروع إدارة وتطوير واستصلاح الأراضي.



وبلغت مخصصات مشروع إدارة وتطوير واستصلاح الأراضي للعام الحالي من الخزينة مبلغ 4 ملايين و164 ألف دينار، فيما خصص لذات المشروع من القروض 800 الف دينار.



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