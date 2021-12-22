الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

إعلان عن توفر شواغر عمال وطن بالاجور اليومية

هام من صندوق الائتمان العسكري بشان الرواتب

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

الأربعاء، 22-12-2021 12:53 م

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

محطة-كهرباء-في-الكويت-أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشفت أرقام المخصصات المُقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، أن الحكومة رصدت لبرنامج تطوير قطاع الطاقة مبلغ 18 مليون و900 ألف دينار. 

وبينت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه لم يُرصد أي مبالغ لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي.

وجاء في مشروع الموازنة، أنه تم تخصيص 600 ألف دينار في العام الجديد لمشروع انبوب النفط العراقي الأردني. 

كما خصصت الحكومة مليون و200 ألف دينار لمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية، وتخصيص 140 الف دينار للتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية. 

ورصدت الحكومة مبلغ 2 مليون و500 الف دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي. 

اضافة اعلان

 

وأعلن وزير الطاقة الثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوزارة سوف تتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز خلال 2022. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021294616902036724

البنك المركزي: قيمة إجراءاتنا المالية على الجائحة 2.8 مليار دينار

qerpe3u2

8.5 % انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين حتى تشرين الأول

tsmym_thdyth_alttbyq

بورصة عمان تطلق النسخة الجديدة من تطبيق أخبار البورصة

ok-scaled

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

616964df4236046b3970f5fa

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

الذهب

أسعار الذهب محليا

أخبار متعلقة
صناعات تعدينة

الصناعات التعدينية تتصدر صادرات عمّان خلال 11 شهراً

ااا

استحواذ امريكي هندي سعودي على صادرات الأردن الصناعية

9wZMBcfhQIElN6ckqxyiUm0zwrBuHQVHsIuIMyTm

265 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 آلاف من الضمان وبكلفة سنوية 22 مليون دينار

5fb1963fddb00

جمعية المصدرين: السوق الكندية واعدة لمنتجات الصناعة الاردنية

image-1-2

أبو علي: لا زيادة على الضرائب العام المقبل إطلاقا

WhatsApp-Image-2021-12-08-at-1.15.54-PM

عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية