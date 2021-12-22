الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام المخصصات المُقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، أن الحكومة رصدت لبرنامج تطوير قطاع الطاقة مبلغ 18 مليون و900 ألف دينار.



وبينت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه لم يُرصد أي مبالغ لمشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي.



وجاء في مشروع الموازنة، أنه تم تخصيص 600 ألف دينار في العام الجديد لمشروع انبوب النفط العراقي الأردني.



كما خصصت الحكومة مليون و200 ألف دينار لمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية، وتخصيص 140 الف دينار للتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية.



ورصدت الحكومة مبلغ 2 مليون و500 الف دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي.



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وأعلن وزير الطاقة الثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوزارة سوف تتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز خلال 2022.