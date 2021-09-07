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الثلاثاء، 07-09-2021 12:49 م

الحكومة تسعى لاستقدام شركة طيران إضافية منخفضة التكاليف

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن ابرز النقاط التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار والهيئة، للوصول الى الهدف الرئيس في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 -2023) المتمثل بجذب 4.5 مليون سائح بحلول 2023 .

وبين عربيات أن الهيئة مستمرة في دعم الطيران العارض ودعم شركتي الطيران منخفض التكاليف "ايزي جت" و "راين أير" اللتان تسيران رحلات الى المملكة حاليا، لافتا الى أن التفاوض جار لاستقدام شركة طيران اضافية منخفضة التكاليف وهي شركة "ويز أير".

واكد انه بالمرحلة الحالية يجري العمل على إعداد حملات لترويج المنتج السياحي الأردني وإطلاقها في الاسواق المستهدفة، من خلال الترويج والتسويق عبر المنصات العالمية، إضافة الى إطلاق حملات تسويقية مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية.

واضاف ان الاسواق المستهدفة في حملات الترويج هي: دول الخليج العربي ودول اوروبا الرئيسية وامريكا وكندا، مبينا انه في المرحلة الثانية سيجري العمل على استهداف الصين والهند، وأن هذه الحملات مرتبطة مع الوضع الوبائي داخلياً وبالدول المستهدفة.

واشار الى أنه من ضمن حملات الترويج ستشارك الهيئة في المعارض والفعاليات السياحية العالمية، لتعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية، إضافة الى تصميم وإنتاج محتوى جديد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، وإنتاج الأفلام الدعائية عن المناطق السياحية والأثرية بالمملكة.

واوضح ان الهيئة تعمل على تحديد الأسواق ذات الأولوية والمستهدفة وتخفيض القيود على تأشيرات الدخول، لتسهيل قدوم السياح من هذه الأسواق الى المملكة دون تأشيرة أو عن طريق إصدار تأشيرة إلكترونية عن بعد بحلول عام 2022. ولزيادة معدل إقامة السياح والدخل السياحي، ولتحقيق الأهداف المرجوة باسترجاع أعدادهم الى مستويات ما قبل كورونا، بين عربيات أن الوزارة والهيئة تعملان على تطوير وتعزيز المنتج السياحي الاردني وتسويقه، حيث سيتم تطوير منتج واحد على الأقل لكل من الفئات السياحية، "الثقافية، الدينية، العلاجية وسياحة المغامرات".

وكانت الحكومة قد وضعت القطاع السياحي ضمن برنامج أولويات عملها للعامين المقبلين، والتي تهدف من خلال دعمها للقطاع الى جذب 4.5 مليون سائح الى المملكة بحلول عام 2023.

وبحسب البرنامج الحكومي سيتحقق ذلك الهدف من خلال العمل على عدة اولويات هي، الاستمرار بدعم الطيران العارض والمنخفض التكاليف ومراجعة التشريعات بهدف تعزيز تنافسية القطاع وتسهيل نفاذ السياح واطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن وتطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وانشاء حساب المخاطر السياحية واطلاق التأشيرات الالكترونية وحملات الترويج السياحي بالأسواق المستهدفة.

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المصدر : بترا 

 

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