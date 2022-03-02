الحكومة تشرح آلية احتساب سعر الكهرباء المباعة للمواطن - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بينت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن الية احتساب سعر ( الكيلوواط الواحد) من الكهرباء التي تباع للمواطن تتم وفقا لطريقة علمية تعتمد على حجم الكلفة الكلية.

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وقالت الهيئة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن الكلفة لكل كيلوواط واحد تعتمد على احتساب كلفة النظام الكهربائي الكامل، والذي يشمل كل من كلفة الوقود المستخدم، وكلفة المناولة وكلفة استطاعة محطات التوليد، و كلفة التشغيل والصيانة ، و كلفة الربط مع الدول المجاورة، وكلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكلفة الدين لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية لشركات توزيع الكهرباء.



وأكدت أنه يتم جمع تلك التكاليف يتم تقسيمها على كمية الطاقة المباعة، والناتج يكون كلفة كل ( 1 ) كيلو واط مباع.



ويذكر أن الحكومة ما زالت تواصل تثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عن ( صفر ) منذ أعوام .