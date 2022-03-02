الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 11:45 ص

الحكومة تشرح آلية احتساب سعر الكهرباء المباعة للمواطن - تفاصيل

262020


الوكيل الإخباري - بينت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن الية احتساب سعر ( الكيلوواط الواحد) من الكهرباء التي تباع للمواطن تتم وفقا لطريقة علمية تعتمد على حجم الكلفة الكلية.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن الكلفة لكل كيلوواط واحد تعتمد على احتساب كلفة النظام الكهربائي الكامل، والذي يشمل كل من كلفة الوقود المستخدم، وكلفة المناولة وكلفة استطاعة محطات التوليد، و كلفة التشغيل والصيانة ، و كلفة الربط مع الدول المجاورة، وكلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكلفة الدين لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية لشركات توزيع الكهرباء.


وأكدت أنه يتم جمع تلك التكاليف يتم تقسيمها على كمية الطاقة المباعة، والناتج يكون كلفة كل ( 1 ) كيلو واط مباع.


ويذكر أن الحكومة ما زالت تواصل تثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عن ( صفر ) منذ أعوام .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

621f559f4236046f3369f417

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

D2qbQtKXcAUxATz

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

c280fa51-5f89-4ba5-b087-4c10e7e6a237_16x9_1200x676 (1)

ألمانيا: لدينا 3 حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

33333333

أسواق الخليج تصعد مع تجاوز النفط 110 دولارات للبرميل

الصادرات-الأردنية

22.4 % نمو صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

أخبار متعلقة
b3b5d0fd-5702-46e1-9169-713887d11b34

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

2202219122629953683903

الحكومة تفاوض شركات الطاقة المتجددة.. هل سينعكس على فواتير المواطنين؟

a86699b8-c16d-4cbf-923f-bb16a10b153a

1.4 مليار دينار اجمالي رأس المال المسجل بالمناطق الحرة والتنموية

147-224916-europe-surprises-world-half-electricity-renewable_700x400

الحكومة تفاوض حول أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة

162671793564595100

سقف سعري لمشتق واحد من المحروقات في الأردن قريباً

90a9d626-whatsapp-image-2022-02-05-at-13.23.40

الأسواق الحرة تطلق برنامجا تدريبيا لدعم أبناء العقبة والبادية الجنوبية ومعان