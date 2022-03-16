الحكومة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن شعير

الوكيل الإخباري -

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير.ووفقاً لما رصده موقع " الوكيل الإخباري" بينت الوزارة أنه على من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.وأكدت على أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 23 شباط الحالي، شريطة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.