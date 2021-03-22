الحكومة تعلن عن أسعار المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً طفيفاً بنسب متفاوتة في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

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وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي اعلنت اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 623.2 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 624.9 بنسبة انخفاض بلغت 0.3%، كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 643.4 دولار للطن إلى 642.8 دولار بنسبة انخفاض بلغت 0.1%.



وانخفض سعر الديزل من 537.9 دولار للطن إلى 524.6 دولار بنسبة انخفاض بلغت 2.5%، فيما انخفض سعر الكاز من 550.8 دولار للطن الى 536.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%.



من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 391.6 دولار للطن مقابل 397.9 دولار في الأسبوع الثاني بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 602.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 590 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.



وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 66.5 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.



