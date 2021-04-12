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الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

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الإثنين، 12-04-2021 11:06 ص

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن فرص استثمارية متاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأردن لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.
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وأعلنت الوزارة عن 7 مناطق هي (الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية، الجفر، غرب الصفاوي، والبحر الميت)، للاستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين من خلال "نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لاستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة والذي يهدف أيضا إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.

وتتضمن النشرة التي أعلنتها الوزارة المنشورة على موقعها الإلكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبية والدراسات التركيبية في كل منطقة وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة  للترويج للمشاريع الاستثمارية في استكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة للاستكشاف والتطوير.

 




 

 


 

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