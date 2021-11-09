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الثلاثاء، 09-11-2021 09:12 ص

الحكومة: تغيرات بأسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الاخباري– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، سجلت تغيراً متفاوتاً في الأسبوع الأول من تشرين ثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الشهر الماضي.

وأضافت أن البنزين أوكتان 90، سجل سعرا بلغ 835.2 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين الأول والذي بلغ 813 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%.

فيما سجل سعر البنزين أوكتان 95، وفق بيان الوزارة الثلاثاء، سعراً بلغ 869.4 دولارا للطن مقابل 842.2 دولارا المسجل في شهر تشرين الأول، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.2%،

وأشارت الوزارة إلى انخفاض سعر الديزل من 707.9 دولار للطن إلى 700.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1%، وانخفاض سعر الكاز من 741.3 دولارا للطن إلى 737.3 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، بالإضافة إلى انخفض سعر زيت الوقود من 482.9 دولارا للطن إلى 450.6 دولارا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 6.7%.

وأوضحت أن سعر الغاز البترولي المسال ارتفع في شهر تشرين الثاني إلى 840 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 796.3 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.2 دولارا للبرميل مقابل 83.7 دولارا المسجل في شهر تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

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