الحكومة تنتصر للأردنيين بشأن أسعار بطاقات الشحن الخلوية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، الجمعة، إن الهيئة لن تسمح بزيادة أسعار بطاقات الشحن الخلوية.

اضافة اعلان



وأشار عبر بيان اطلع "الوكيل الإخباري " عليه ، إلى عمل لمعرفة التفاصيل ومصدر الزيادة واتخاذ ما يلزم حال ثبوت رفع الاسعار.



وتحدث الجبور عن المخالفات بهذا الصدد ، واتخاذ الإجراءات السريعة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في حال ثبوت الزيادة.



وأرسلت الهيئة مخاطبات رسمية وتنتظر الرد الرسمي من قبل الشركات بهذا الشأن.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







