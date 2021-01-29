الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تنتصر للأردنيين بشأن أسعار بطاقات الشحن الخلوية

سرقة صراف آلي في السلط

الأردن يحتفل بعيد ميلاد الملك الـ 59 غداً

ارتفاع عدد المتوفين بكورونا بين الممرضين إلى 5

حالة الطرق في عمان بعد الأمطار الغزيرة اليوم

الكرك : غرف عمليات للتعامل مع المنخفض الجوي

الأشغال : غرف عمليات لمتابعة المنخفض الجوي ونحذر المواطنين

البرتغال تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الباكستاني

مشاجرة بوسط البلد في عمان

الجمعة، 29-01-2021 04:23 م

إجراءات سريعة في حال رفع أسعارها

الحكومة تنتصر للأردنيين بشأن أسعار بطاقات الشحن الخلوية

ح
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، الجمعة، إن الهيئة لن تسمح بزيادة أسعار بطاقات الشحن الخلوية.

اضافة اعلان

وأشار عبر بيان اطلع "الوكيل الإخباري " عليه ، إلى عمل لمعرفة التفاصيل ومصدر الزيادة واتخاذ ما يلزم حال ثبوت رفع الاسعار.


وتحدث الجبور عن المخالفات بهذا الصدد ، واتخاذ الإجراءات السريعة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في حال ثبوت الزيادة.


وأرسلت الهيئة مخاطبات رسمية وتنتظر الرد الرسمي من قبل الشركات بهذا الشأن.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212717423120409567

تراجع أسعار الذهب عالميا

534ed4c93038bd98bfc900ac7b331def

صندوق الثروة النرويجي يربح 123 مليار دولار في 2020

20200223_Iran_coronavirus_17071619349_large

قرار جديد من الكويت بشأن مخالفي الإقامة

1800x1200_coronavirus_vaccine_alt

تزوير الأدوية يكلف منظمة الصحة العالمية 4.2 تريليون دولار

Untitled-1-281

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.9 مليون دينار

85815450

تقرير: مصر قد تصبح من كبار مصدري الغاز المسال في العالم

أخبار متعلقة
pic_125309

ارتفاع أسعار النفط عالميا