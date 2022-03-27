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الأحد، 27-03-2022 10:35 ص

الحكومة: خفضنا تكاليف السلع الاستهلاكية

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الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على  تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة هدفت إلى تحسين تجربة القطاع الخاص.

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وأضاف العسعس، خلال الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، اليوم الأحد، أن الحكومة خفضت تكاليف السلع الاستهلاكية من خلال خفض التعريفة الجمركية، وتحسين الشفافية.


وأشار إلى أننا احرزنا تقدماً مهماً في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، على الرغم من الوضع الاقتصادي السياسي الصعب. 

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